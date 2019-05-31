Huawei, Çin'deki Merkezinde Çalışan Amerikalıları Evlerine Gönderdi

Huawei, ABD hükümetinin uyguladığı ticari sınırlamalara karşılık, Çin’deki merkezinde çalışan ABD vatandaşlarının çoğunu ülkelerine geri gönderdi.

Dünyanın iki süper gücü, ABD ile Çin arasında ticaret ve teknoloji üzerinden devam eden savaş, Huawei’in Amerikan şirketleriyle iş yapmasının yasaklanmasının ardından yeni bir cephe daha kazanmıştı.

Donald Trump hükümeti, Çin ordusu ile bağı sebebiyle ‘ulusal tehdit’ olarak gördüğü Huawei’yi ve bağlı ortaklarını 16 Mayıs’ta kara listeye almıştı. Bunun üzerine Google, Qualcomm ve Broadcom gibi birçok Amerikan şirketi, Çinli teknoloji deviyle olan ticari ilişkilerini kesmek zorunda kalmıştı.

Huawei’in yasağa karşı misilleme yapıp yapmayacağı büyük bir merak konusuydu. Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan şirket, Shenzhen’deki genel merkezinde çalışan çok sayıda Amerikalıyı ülkelerine geri gönderdi.

The Financial Times 'ın sayfalarına taşıdığı habere göre, Huawei yönetimi çalışanlarına ABD ile yapılan görüşmeleri sonlandırma talimatı verdi ve genel merkezinde çalışan Amerikalı personelin büyük çoğunluğunu ülkelerine geri gönderdi.

Gazeteye konuşan Huawei’in baş stratejisti Dang Venşuan, ABD’nin uyguladığı Huawei yasağından iki hafta sonra Amerikalı çalışanların ülkelerine geri gönderildiğini ifade etti.

Daha önce sizlere bildirdiğimiz gibi Washington hükümeti, Huawei’ye karşı aldığı ticari kısıtlamaları 90 gün boyunca ertelemişti. İki taraf arasındaki ilişkinin akıbeti, 19 Ağustos’ta sona erecek ertelemenin ardından belli olacak.