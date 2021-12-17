Huawei'nin Çin Hükümetine Çalıştığı Ortaya Çıktı

Huawei Çin hükümeti ile çalışıyor olabilir mi? Çinli teknoloji devinin hazırladığı ve gizli olarak işaretlediği onlarca slayt sunumu, Çin gözetlemelerine dahil olduğunu iddia ediyor.

Çinli teknoloji devi Huawei Technologies, yalnızca genel amaçlı ağ donanımları sattığını söyleyerek Çin'in devlet gözetimindeki rolüyle ilgili soruları uzun süredir yanıtsız bırakıyor.

Ancak The Washington Post'a göre, çoğu gizli olarak işaretlenen 100'den fazla Huawei PowerPoint sunumunun gözden geçirilmesi, şirketin Çin nüfusunu izlemede daha geniş bir rolü olduğunu gösteriyor. Slaytların birçoğu gizli olarak işaretlenmiş olsa da, geçen yıl kaldırılana kadar halka açık bir Huawei web sitesinde yayınlandığı bildirildi.

Huawei ve Çin hükümeti arasındaki iş birliği

The Post, İngilizce'ye çevrilmiş bir avuç slayt yayınladı: bunlardan biri, yetkililerin ses kayıtlarını büyük bir kaydedilmiş "ses takibi" veritabanıyla karşılaştırarak analiz etmelerine yardımcı olabilecek bir teknolojiyi anlatıyor.

Ses takibi veritabanının ulusal güvenlik meselelerine yardımcı olacağı umuluyordu. Raporun belirttiği gibi bu; Hong Kong, Tayvan meselelerini ve etnik ilişkilerini çevreleyen tartışmalara dahil olan kişileri belirlemek için kullanılabileceği anlamına geliyor.

Başka bir slayt, görünüşe göre İç Moğolistan ve Shanxi eyaletindeki hapishanelerde ve ayrıca Sincan bölgesindeki gözaltı merkezlerinde uygulanan kapsamlı bir hapishane gözetim sistemini gösteriyor.

Sincan'daki gözaltı kamplarında, çoğunlukla Uygur etnik grubunun üyeleri olan tutuklular, operatörlerini zorla çalıştırma, işkence ve suçlama olmaksızın gözaltına almakla suçluyor.

Başka bir slayt, Huawei'nin gözetim teknolojilerinin 2017'den beri Sincan'da nasıl kullanıldığını ve yüz tanıma teknolojisinin bir dizi suç zanlısının yakalanmasına nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor.

Yine bir başka sunum, elektronik cihazlarını kullanarak ilgili siyasi kişilerin yerini tespit edebilen bir gözetleme sistemi gösteriyor. Şu anda Çin'in en kalabalık eyaleti olan Guangdong'da da kullanıldığı bildiriliyor.

Post, slaytların kime veya ne zaman gösterildiğini teyit edemediğini ise ayrıca kabul ediyor, ancak birçoğu 2014'te oluşturuldu ve geçen yıl kadar yakın bir zamanda düzenlendi.

Ancak bir Huawei sözcüsü yayına verdiği demeçte, şirketin"Washington Post raporunda belirtilen projeler hakkında bilgisi olmadığını" ve "ortak endüstri standartlarına uygun bulut platformu hizmetleri" sağladığını söyledi.

Peki ya siz Huawei ile Çin hükümeti arasındaki bu ortaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hmen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.