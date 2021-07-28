Huawei Çin'deki Pazar Payını Kaybetti: İlk Beşe Giremedi

2019 yılından bu yana çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalan Huawei, ana vatanı olan Çin'deki pazar payının önemli bir kısmını kaybetti. International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan yeni rapora göre 2020 yılında en çok satan markalar listesinde birinci sırada konumlanan şirket, 2021 yılında ilk beş marka arasına girmeyi başaramadı.

Huawei Çin'deki Pazar Payını Diğer Markalara Kaptırdı!

IDC tarafından yayınlanan rapora göz attığımızda listenin ilk beş sırasında sırasıyla Vivo, Oppo, Xiaomi, Apple ve Honor ile karşılaşıyoruz. Huawei, düşen satışlar nedeni ile önemli bir sıra kaybetti ve ilk beşe giremeyerek 'Other' yani 'Diğerleri' grubuna dahil oldu.

IDC'nin her çeyrek düzenli olarak yayımladığı raporda 2020 yılının ilk çeyreğinde birinci sırada konumlanan Huawei, 2021 yılının ikinci çeyreği itibarıyla ilk beş sıradan mahrum kalmış oldu. Listedeki ilk dört marka satış hacimlerini artırırken, Honor geçen senenin aynı dönemine göre neredeyse yarı yarıya daha az satış yaptı.

Tabii ki Honor'un yaşadığı gerilemenin nedeni, son dönemlerde satışa çıkardıkları yeni bir telefonun bulunmamasından kaynaklanıyor. Aynı dönemde Vivo, Oppo ve Xiaomi gibi rakipler ise kullanıcıların satın alabilecekleri neredeyse otuzdan fazla seçenek sunuyordu.

Huawei P50 Özellikleri Sızdırıldı

Ekran: 6,3 inç, OLED, 90Hz

6,3 inç, OLED, 90Hz İşlemci: Kirin 9000E 5G / Snapdragon 888 4G

Kirin 9000E 5G / Snapdragon 888 4G Pil: 4200 mAh, 66W hızlı şarj

4200 mAh, 66W hızlı şarj Ağırlık: 186 gram

İddiaya göre P50 modeli 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED panele sahip olacağı iddia edilen cihazın kamera tarafında 3x optik zoom desteğinin olacağı ileri sürüldü. 8,3 mm kalınlığındaki modelin Snapdragon 888 4G ve Kirin 9000E 5G olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre 66W hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihazda 4200 mAh batarya kapasitesi yer alacak.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı ileri sürülen P50 Pro modelinde OLED panelin yer alacağı iddia edildi. Cihazın kamera tarafında 5x periskop lense olacağı ileri sürüldü. Telefonun Snapdragon 888 4G ve Kirin 9000 5G olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihazda 4300 mAh batarya kapasitesi bulunacak.