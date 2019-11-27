Huawei Çok İddialı Konuştu: "Aslında Bir Numarayız"

Akıllı telefon alanında önemli bir gelişme kaydeden Huawei şirketi yine iddialı konuştu. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, ABD politikaları eleştirildi. İşte Huawei ile ilgili haberimizin detayları.

Günlük ev ürünlerinden akıllı telefonlara kadar birçok alanda üretim yapan Huawei şirketi, Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olarak görülüyor. Ancak Huawei CEO'suna göre bu durum hiç öyle göründüğü gibi değil. Ona göre eğer ABD yasağı olmasaydı şirket 2019 yılında dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi olacaktı.

Huawei gücünü arttırmaya devam ediyor

ABD tarafından kara listeye alınan şirket, Google dahil olmak üzere neredeyse bütün ABD'li şirketlerle yolunu ayırmak zorunda kaldı. Bu süreç Huawei tarafından çıkarılan akıllı telefonları olumsuz yönde etkiledi.

Basit bir örnek vermek gerekirse son olarak çıkan Huawei Mate 30; Gmail, YouTube ve diğer Google hizmetlerini kullanamadı. Sadece bu durum bile satışlarda büyük bir etkiye neden oldu. Bazıları, ABD yasağına rağmen Huawei şirketinin çok fazla satış yapmasını Çin vatandaşlarının yurtseverliğine bağlıyor. Ancak CEO tarafından yapılan açıklamada, Huawei M6 tabletinin dünya çapında 2 milyondan fazla sattığı ifade edildi.

Huawei genel olarak değerlendirildiğinde gerçekten de büyük bir teknolojiye sahip. Ancak Samsung gibi bir rakibi geçip geçemeyeceği ise henüz net değil. Peki sizce ABD yasakları olmasaydı Huawei, Samsung gibi şirketleri geçebilir miydi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.