Huawei, Corona Virüsü için Harekete Geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü her geçen dakika yayılmaya devam ediyor. Huawei, Corona virüsü için harekete geçtiğini açıkladı.

Huawei, Corona Virüsüne Savaş Açıyor: 5G Baz İstasyonları Kuruluyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son günlerde artış gösteren Corona virüsü için hastanelere 5G istasyonlar kurma kararı aldı. Kurulacak olan 5G baz istasyonları sayesinde hastaneler ile iletişim çok hızlı ve kolay olacak. Bu sayede virüs hakkındaki bilgiler diğer hastanelere iletilebilecek. Huawei, 23 Ocak 2020'de yaklaşık 150 kişiden oluşan bir Corona virüs salgını koruma ekibi kurduğunu açıkladı.

Ekipler şu anda Çin'in çeşitli bölgelerinde çalışmalar yapmakta. Çin'in belirli bölgelerine girişler ve çıkışlar kapatılmış durumda. Bundan dolayı bölgelere iletişimde zorluklar yaşanmakta. Huawei'nin kurduğu ekipmanlar sayesinde iletişim çok hızlı bir şekilde gerçekleşmekte.

Çin'in Vuhan kentine yeni bir hastene inşa edilmekte. Bu hastane Corona virüsüne yakalanan vatandaşlara hizmet verecek. Hastanenin inşasında Xiaomi'nin teknolojik destek verdiği söylenmekte. Corona virüsünün henüz tedavisi bulunmuş değil. Hemen aşağıda yer alan videodan Corona virüsünün nasıl ortaya çıktığını, Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini öğrenebilirsiniz.

Corona virüsü hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!