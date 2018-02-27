Huawei’den Akıllı Telefonla Kontrol Edilen Otomobil Projesi

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan MWC, bu yıl MWC 2018 adıyla Barcelona’da düzenleniyor ve fuarda birbirinden ünlü markalar son teknoloji ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Çin’in en büyük telefon üreticilerinden biri olan Huawei, bu yılki MWC 2018’de yeni bir telefon tanıtımı yapmadı ancak çok daha iddialı bir projesini duyurdu. Şirket gerçekleştirdiği özel tanıtımda, dünyada ilk kez bir akıllı telefonla kontrol edilen otomobil projesini sergiledi.

“RoadReader” olarak adlandırılan proje, engelleri algılayabilen ve dış uyaranlara reaksiyon gösterebilen dönüştürülmüş bir Porsche Panamera’nın kontrolünü bir Huawei Mate 10 telefon ile sağlıyor. Akıllı telefonda yer alan kamera, aracın bir gözü gibi görev yapıyor ve bu sayede yolda yer alan nesneler tanımlanarak bu bilgiler aracın otomatik sistemlerine Wi-Fi ile iletiliyor. Huawei, aracın akıllı telefonun belleği sayesinde kediler, köpekler, futbol topları ve bisikletler de dahil olmak üzere 1000 farklı nesneyi ayırt edebileceğini ifade etti.

Huawei’nin Global Ürün Pazarlama Müdürü Peter Gauden “Akıllı telefonların nesne tanıma için mükemmel işlevleri var.” diyerek, akıllı telefonların otomobillere getirebileceği yeni özelliklere dikkat çekti. Gauden ayrıca, Huawei’nin bu tarz yeniliklerin öncüsü olmasına rağmen şirketin şu an için sürücüsüz araç piyasasına girmeyi düşünmediğini belirtti.