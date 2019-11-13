Huawei'den Çalışanlarına 286 Milyon Dolarlık Büyük Jest

Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin kara listesinde bulunan ve Google lisansı elinden alınan Huawei, çalışanlarına ikramiye verdi. Çalışanlarına ikramiye vererek teşekkür eden Huawei, tüm yaşananlara rağmen durdurulamıyor.

Huawei Çalışanlarına İkramiye Verdi

Huawei stresli günler geçiren çalışanlarının Ekim ayındaki maaşını çift yatırdı. Sızan bilgilere göre çalışanlara şu mesaj iletildi: "2019 yılında şirketimiz ve çalışanlarımız olağanüstü zor engellerle karşılaştı. Çalışanlarımıza şirketimizin başkanının onayı ile özel bir ödül ödenecektir."

Gelen tahminlere göre, Huawei çalışanlarına 286 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Ayırılan bu bütçe tüm personellere eşit şekilde paylaştırıldı. Huawei dünya çapında hizmet vermekte. Şirketin 170 ülkede faaliyet gösterdiği ve 194 bin çalışanın bulunduğu söyleniyor. Huawei geçen sene 105 milyar dolar gelir elde etti. Bu yılın ilk üç çeyreğinde ise yüzde 24 artış gösterdi. Şirkette çalışan mühendislerin ek bir ücret daha alacağı konuşuluyor.