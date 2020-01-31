Huawei'den Dikkat Çeken Google Servisleri Açıklaması

Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin kara listesinde bulunan ve Google servisleri elinden alınan Huawei, konu hakkında açıklamada bulundu ve sessizliğini bozdu.

"Huawei, Yasak Kalksa Bile Google Olmadan Yoluna Devam Edecek!"

Huawei'nin Avusturya ülke müdürü Fred Wangfei, şirketin ABD siyasetine bağımlılığından kurtulmak istediğini söyledi. Ticaret yasağı kaldırılsa bile Huawei'nin Google ile çalışmayacağı açıklandı. Yapılan bu açıklamanın ardından Huawei yabancı basına bülten gönderdi. Gönderilen bültende "Bir Android ekosistemi hala ilk tercihimizdir, ancak kullanmaya devam edemezsek, kendi ekosistemimizi geliştirebiliriz " denildi.

Yapılan son açıklama ile birlikte Huawei'nin hala Android ekosistemine bağlı kalmak istediğini söylemek mümkün. Şirketin gelecekte atacağı adımlar kullanıcılar tarafından merakla beklenmekte. Huawei bildiğiniz üzere kendi işletim sistemi HarmonyOS'u tanıtmıştı ve Android ile bir sorun yaşar isek cihazları HarmonyOS'a geçireceğiz demişti.

Huawei, Amerika ile anlaşma sağlayamaz ise yoluna kendi işletim sistemi ve servisleri ile devam edecek. 5 Şubat'ta ülkemizde satışa sunulacak olan Mate 30 Pro'da Google servisleri bulunmamata ve cihaz Huawei Mobil Servisleri ile gelmekte. Şirket, mart ayında yeni akıllı telefon modellerini Paris'te düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Mart ayında tanıtılması beklenen P40 serisinde de Google servisleri bulunmayacak.

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