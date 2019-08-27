Huawei’den Dünyanın En Güçlü Yapay Zeka İşlemcisi: Ascend 910

Çinli teknoloji devi Huawei, dünyanın en güçlüsü olarak lanse ettiği yeni yapay zeka işlemcisini tanıttı. Ascend 910 adlı yeni işlemci üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün hayatımızı daha da kolaylaştırıyor ve sürekli gelişiyor. Başta akıllı telefonlar gibi teknolojik ürünlerde olmak üzere birçok üründe yapay zeka uygulamalarını görmeye başladık.

Yapay zeka teknolojilerinde öncü şirketlerden biri olan Huawei, son olarak Ascend 910 adlı yeni yapay zeka işlemcisini tanıttı. Şirket, bu işlemcinin dünyanın en iyisi olduğunu iddia ediyor.

Huawei’ye göre Ascend 910, FP16’da 256 TeraFLOPS, INT8’de ise 512 TeraFLOPS hesaplama yapabilme yeteneğine sahip. Direkt olarak sunucu sistemlerine ve kurumsal alanlara hitap eden işlemci, 310W’ın üstüne çıkmayan güç tüketimiyle de oldukça başarılı. Yani bu işlemcinin doğrudan son kullanıcıları ilgilendirdiğini söyleyemeyiz.

Kullanıcıları yakından ilgilendiren asıl işlemci ise Kirin 990 olarak adlandırılıyor. Huawei'nin önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurmaya hazırlandığı Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro ve Mate 30 5G adlı yeni telefonlarında Kirin 990 işlemcisi kullanılacak.

Ayrıca henüz kesin olmasa da, Samsung Galaxy Fold'da olduğu gibi bazı teknik sorunlar nedeniyle henüz satışa sunulmayıp ve piyasaya çıkış tarihi ertelenen Huawei Mate X’te de Kirin 990 işlemcisinin yer alması bekleniyor.