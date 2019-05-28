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  4. Huawei’den FedEx’e Büyük Suçlama!

Huawei’den FedEx’e Büyük Suçlama!

Huawei FedEx Suçlama 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

Çinli teknoloji devi Huawei ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken, şimdi de hava-kara transfer ve lojistik hizmetleri firması FedEx ile ilgili bir suçlama haberi gündeme geldi.

Çin’e gönderdiği iki paketin başka bir yere ulaştırıldığını belirten Huawei, aynı zamanda Vietnam'dan gönderilen iki paketin de Asya'daki diğer ofisler yerine ABD'ye yönlendirildiğini ifade ederek FedEx’i suçladı.

Huawei’den yapılan açıklamada, FedEx'e olan güvenin sarsıldığına vurgu yapıldı. Ayrıca Çin Posta Düzenleme Kurumu'na da konuyla ilgili şikayette bulunuldu.

Huawei FedEx Suçlama 2

FedEx de Yanlışlığı Kabul Etti

ABD’ye yönlendirilen paketlerde teknolojik bir şey bulunmadığını belirten Huawei, bu olaylardan sonra lojistik faaliyetlerini yeniden değerlendirmeye karar verdi.

FedEx’ten yapılan açıklamada ise, söz konusu yanlış teslimat olayı doğrulandı ancak bunun bir yerden talimat alınarak yapılan bir işlem olmadığının altı çizildi.

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ETİKETLER: huawei ABD kargo teslimatı lojistik destek

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