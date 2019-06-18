Huawei'den İki Defa Katlanabilen Ekran Patenti

Huawei, katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i geciktirmiş olmasına rağmen Samsung'un Galaxy Fold modeli gibi sorunlarla karşılaşmak istemiyor. Katlanabilir ekran konusunda patent alan Huawei, ekranın iki defa katlanmasını istiyor.

Yeni açılan bir patent başvurusuna göre Huawei daha kullanışlı katlanabilir cihazlar üzerinde çalışıyor gibi gözüküyor. Açıldığı zaman tablet gibi olmayan ve daha küçük boyutlarda kullanılması mümkün olan bu patent, Huawei’nin aklında olanların daha iyi bir temsili. Patent çizimlerine bakıldığında ekranın sağ ve soldan katlanabildiği gözlemleniyor.

Henüz Mate X modelini satışa sunmayan ve Android çıkmazında yeni yollar arayan Huawei, daha minimalist bir katlanabilir telefon ile herkesi şaşırtmayı başarabilir. Patent çizimlerine göre (model a) telefonun ana gövdesinin sağ ve sol taraflarında olmak üzere iki farklı katlanabilir bölüm bulunuyor. Fakat telefonun tek bir tarafını açarak da kullanmak mümkün (model c).

Tıpkı Mate X gibi potansiyel olarak yaklaşmakta olan bu cihazın, Samsung'a karşı daha uygun bir çözüm sunacağına ve daha iyi bir rakip olacağına inanılıyor. Ayrıca dışa doğru katlanabilen ekran dikkatlerden kaçmıyorken Huawei'nin bu proje üzerinde çalışıp çalışmadığı henüz bilinmiyor. Peki ya sizce iki kez katlanabilen bir telefon başarılı olabilir mi?