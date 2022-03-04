Huawei'den Kadınlar Günü’ne Özel Kampanya!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Huawei farklı ürünlerde kampanya başlattı. Kadın kullanıcıların rağbet gösterdiği birçok ürün 1-14 Mart tarihleri arasında indirimli olarak sunuluyor. İşte detaylar!

Huawei Kadınlar Günü Kampanyası

Huawei Watch GT 3 yenilikçi tasarımı ile kadın kullanıcıların dikkatini çeken modeller arasında. Watch GT 3 42 mm 35 g ağırlığında ve toplam 10,2 mm kalınlığa sahip. Cihaz 3 42mm, tipik kullanımda pili 7 güne kadar dayanıyor. Daha uzun pil ömrü, kullanıcıların tüm gün boyunca saatlerini takabilmelerini ve uyku sırasında bile sürekli kullanabilmelerini sağlıyor.

GT 3, yüksek hassasiyetli parmak hareketi tanıma sunan dokunsal geri bildirimli döner bir taca sahip. Başlatıcının yeni satranç tahtası tasarımı, daha rahat bir şekilde çalışarak serbestçe hareket ettirilebilir ve yakınlaştırılabilir. Sürekli Açık Kadranlar (AOD'ler) günlük kullanım sırasında uyanık kalabilir ve özel saat yüzleri egzersiz verilerine ve uygulamalara yalnızca bileği kaldırarak kolayca erişilmesini sağlar.

GT 3'te ilk kez HarmonyOS 2.1 bulunuyor. Diğer HarmonyOS ürünleriyle birleşik bir tasarım düzenini koruyan saatler, kullanıcıların akıllı telefonların etkileşimli özelliklerini deneyimlemelerine olanak tanıyor. Huawei Watch GT 3 Elegant 42mm Altın rengi ile birlikte FreeBuds 4i satın alan kullanıcılar, anında yüzde 10 ek sepet indirimi ile 5.597 TL yerine 4.228 TL'ye bu ürün paketini alabiliyorlar.

Ayrıca açık mavi renkli yedek saat kayışı da ücretsiz olarak Huawei tarafından hediye ediliyor.

Huawei Band 6

Huawei Band 6, Huawei’in yüzde 64 ekran-gövde oranına sahip 1,47 inç AMOLED FullView Ekran içeren ilk akıllı bilekliği. Huawei Band 6, Huawei giyilebilir cihazlarının en önemli özelliklerinden olan 2 haftaya varan pil süresini de bünyesinde barındırıyor. Yalnızca 18g ağırlığındaki akıllı bileklik tüm gün sağlık takibi deneyimi sunuyor.

Band 6, tüm gün SpO2 izleme haricinde kullanıcılara kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme gibi eksiksiz sağlık izleme özellikleri de sunuyor. Band 6, kullanıcıların bilimsel olarak egzersiz yapmasına yardımcı olmak için profesyonel veri izleme ve analiz için 96 egzersiz modunu destekliyor. Band 6 ve FreeBuds 4i birlikte alındığında ise sepette yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Her iki ürün birden 1.997 TL yerine 1.486 TL'ye satın alabiliyor ve yanında Band 6 kayış da hediye ediliyor.

Huawei FreeBuds Lipstick

FreeBuds Lipstick, Huawei'nin Paris Estetik Araştırma Merkezi'nde global lüks, moda, otomotiv, dijital ve marka stratejisi endüstrilerinden bir grup çok uluslu tasarımcının izlerini taşıyor. FreeBuds Lipstick, tasarım süreçlerinde asalet ve lüksü yorumlarken, muhteşem paslanmaz çelik gövde, yuvarlak kavisler ve ince çizgi işlemesiyle uyum ve zarafete saygı duruşunda bulunuyor.

FreeBuds Lipstick'in paslanmaz çelik şarj kutusu ayna kadar pürüzsüz bir yüzey elde etmek için cilalamanın yanı sıra 30 farklı işlem kullanılarak üretildi. Manyetik dizayna sahip şarj kutusu ayrıca aşınmaya da dayanıklı. FreeBuds Lipstick, gizemi temsil eden siyah, lüksü simgeleyen altın, tutku ve çekiciliği ifade eden kırmızı ile klasik ruj tasarımını kulaklıkta buluşturuyor.

FreeBuds Lipstick, Kadınlar Günü kampanyasına özel 2.499 TL yerine 2.299 TL fiyatıyla ve peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

Huawei Watch FIT mini

Huawei Watch FIT mini'nin saat gövdesi ve kulpları titanyum alaşımı, paslanmaz çelik, seramik ve diğer malzemelerden daha hafif olan alüminyum alaşımı ile üretildi. Kayışı hariç 20 gram ağırlığındaki WATCH FIT mini ister deri kayış ister yumuşak, cilt dostu, anti-alerjik floroelastomer saat kayışı olsun, kire ve tere karşı dayanıklı.

Saat gövdesinin yüzeyi, kayışın kenarı ve kullanıcılarla temas eden yüzeyler özenle işlendi. Zarif, kavisli tasarım, giyerken rahat bir dokunuş sağlıyor. Açık altın kare saat kasası, Buzlu Beyaz ve Kahve deri olmak üzere iki farklı renkte klasik saat kayışı ile eşleştirilerek kullanıcılara daha fazla seçim özgürlüğü sunuyor. Farklı renklerin kombinasyonu, her kullanıcı için çeşitli stil ihtiyaçlarını karşılıyor.

WATCH FIT mini, kullanıcıların iyi egzersiz alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak için 96 kapsamlı egzersiz moduna ve egzersiz teşvik sistemine sahip. Otomatik antrenman algılama, doğru antrenman verileri izleme ve profesyonel antrenman rehberliği sayesinde kullanıcıların fitness seviyelerini daha iyi yönetmek için planlarını zamanında ayarlamalarına yardımcı oluyor.

WATCH FIT mini, kadınlar gününe özel olarak 1.499 yerine 1.099 TL fiyatı ve peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. FreeBuds 4i de alan kullanıcılara ayrıca sepette toplam fiyat üzerinden yüzde 10 indirim daha uygulanıyor.

Huawei MatePad 11

MatePad 11, 120 Hz yenileme hızını destekleyerek olağanüstü akıcı görseller ve her zamankinden daha iyi bir tepkime hızı sunuyor. Ayrıca HUAWEI M-Pencil ile donatılan tablet, etkileyici 120 Hz tablet ekranıyla birlikte, 2 ms'ye kadar düşük bir giriş gecikmesiyle kalem hareketlerine son derece duyarlı olduğu için tüketicilere daha akıllı ve daha doğal etkileşimli el yazısı deneyimleri sunuyor.

Tüketiciler, yüksek kare hızlı videolar ve oyunlarda daha fazla ayrıntının keyfini çıkarabilir ve kendilerini akıcı grafiklere kaptırabilir. Örneğin, web sayfaları ve belgeler arasında gezinirken içerik hızlı bir şekilde yükleniyor. Etkileyici bir ekran yenileme hızıyla tablet, aynı zamanda son derece duyarlı bir el yazısı girişi sağlıyor. Kare hızı uyarlama teknolojisi ayrıca kullanıcılara daha uzun pil ömrü sağlamaya yardımcı oluyor.

MatePad 11, M-Pencil, Klavye ve AX3 Dual Core Router hediyesi ile birlikte 8.896 TL yerine 5699 TL fiyatla satışa sunuluyor.

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