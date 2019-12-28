Huawei’den Katlanabilir Yeni Telefon: Mate Xs Geliyor!

Huawei’nin ikinci nesil katlanabilir telefonu, Çinli 3C düzenleyicisi tarafından sertifikalandırıldı.

Düzenleyici kurumdan sızan belgeye göre, Huawei TAH-AN00m olarak tanımlanan ve Mate Xs olarak adlandırılacak olan yeni bir cihaz geliyor. Hatta cihazda 65W hızlı şarj desteği olacağı da şimdiden ortaya çıktı.

Huawei Mate Xs gelişmiş bir menteşe tasarımı ile gelecek ve gücünü Kirin 990 5G yonga setinden alacak. Ayrıca yeni cihazın, selefinden daha hafif olması bekleniyor.

MWC 2020'de Gelebilir

Eğer işler Huawei’nin planladığı gibi giderse Mate Xs’i ilk kez, Şubat ayında Barcelona’da düzenlenecek olan MWC 2020’de görebiliriz.

Huawei yeni cihazını Avrupa’da da satmak isteyecektir ancak cihazın Google hizmetleri ile birlikte gelip gelmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.