Huawei’den Kullanıcılarına Ücretsiz Bakım Servisi

Huawei, ABD hükümetinin yakın markajına rağmen müşterilerini düşünmeyi ihmal etmiyor. Çinli teknoloji devi, ‘Huawei Cares’ adındaki teknik servis programıyla P30 ve P30 Pro sahiplerine ücretsiz bakım desteği sağlayacak.

Huawei Cares, kullanıcıların korkulu rüyalarından ekran hasarı, pil veya şarj bağlantısı bozulması ile yazılım hatalarını kapsıyor.

Program kapsamında dünyanın lider araştırma şirketlerinden IPSOS ile çalışacaklarını açıklayan Huawei, akıllı telefon kullanıcılarının en çok endişe duyduğu muhtemel senaryoları belirledi.

Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav ülkelerini kapsayan araştırmaya 18-55 yaş arası kullanıcılar katıldı. Anketi yanıtlayan kullanıcıların yüzde 63’ü cihazlarında depoladıkları verileri kaybetmekten korkarken, yüzde 59’u ise batarya sorunlarından endişe duyuyor. Telefonlarını suya düşürmekten korkan kullanıcıların oranı ise yüzde 56.

Ankete katılanların yüzde 87,5’i kullanıcı hataları veya kazalarda üretici firmaların kullanıcıları korumak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği kanısında.

Bu noktada Huawei’in yeni hizmet programı, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayabilir. Zira Huawei Cares kapsamında 10 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında satın aldıkları P30 ve P30 Pro model telefonlarını HiCare uygulaması ile aynı tarihler arasında kayıtlarını yapan akıllı telefon kullanıcıları, 12 ay boyunca geçerli olmak üzere kaza ile kırılan ekran veya arka kapak onarımlarını bir defa ücretsiz yaptırma olanağı kazanıyorlar.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Bölgesi Başkanı Wang Yanmin, “Araştırma bize gösterdi ki kullanıcıların neredeyse tamamı ekran çatlamasından endişe duyuyorlar ve başlarına en sıklıkla gelebilecek durumun bu olduğunu söylüyorlar. Telefonlarının değerli bir kullanım aracı olduğunu düşünüyorlar. Biz de kullanıcılarımıza değer verdiğimiz için, Huawei Cares programını başlattık” dedi.

“Kullanıcıların sorunların çabucak üstesinden gelmeleri için yanlarında olmak istiyoruz” diyen Yanmin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Telefonlarının değerli bir kullanım aracı olduğunu düşünüyorlar. Biz de kullanıcılarımıza değer verdiğimiz için, Huawei Cares programını başlattık. Kazalar olur, sonuçta hepimiz insanız. Ödüllü yeni telefonlarımızın kullanıcılarının endişelerini azaltmak için ücretsiz servis hizmeti vereceğiz”