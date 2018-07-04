Huawei'den Oyunculara Özel Yenilik: GT Turbo Modu

Çoğu zaman bir telefon üreticisinin halihazırda pazarda olan bir cihazının performansını arttırması mümkün değil ancak Huawei'nin bunu yapabilecek yeni bir yazılım özelliği bulunuyor. Çinli telefon üreticisi, Razer ve Asus'un oyunculara özel telefonlarına karşılık olarak GT Turbo özelliğini geliştirdi.

Tamamen yazılım ile çalışan yeni özellik hem Honor hem de Huawei modellerine gelecek. Telefonların grafik performansını arttıracak olan GT Turbo aynı zamanda güç emilimini de azaltarak batarya performansı sağlıyor. GPU performansını yüzde 60 oranında yükseltecek olan yeni özellik, oyuncuları meraklandırmayı başardı.

Yüzde 60'lık performans yükseltmesine sahip olan GT Turbo'nun aynı zamanda yüzde 30 oranında batarya verimliliği sağladığını belirtmek gerekiyor. Yüksek çözünürlüklü oyunlarda bile daha fazla detay ve özel efektlerle daha yüksek kare hızı verebileceği ifade edilen yeni özelliğin AR ve VR uygulamalarını da desteklediği dile getirildi.

İşte oyuncuları sevindirecek olan GPU Turbo yazılım güncellemesini alacak olan Huawei ve Honor modelleri:

GPU Turbo'yu Alacak Huawei Cihazları

P20 / P20 Pro (Ağustos)

Mate 10 / Mate 10 Pro / Mate RS (Ağustos)

P20 Lite / Mate 9 / Mate 9 Pro / P10 / P10 Plus (Eylül)

Y6 / P Smart / Mate 10 Lite (Eylül)

GPU Turbo'yu Alacak Honor Cihazları

Honor 10 (Ağustos)

Honor 9/ Honor 7X/ Honor View 10 (Eylül)

Honor 8 Pro/ Honor 9 Lite (Eylül)

Son olarak Honor markası halihazırda GPU Turbo moduna sahip yeni bir modelini duyurdu. Honor 10 GT isminde olan cihaz hakkında eğer söylentiler doğruysa, Honor 10 Play adıyla Avrupa'ya gelebilir.