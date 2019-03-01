Huawei'den Samsung'u Kızdıracak Yorum: Galaxy Fold, Kütük Gibi!

Huawei ile Samsung arasındaki atışma tüm hızıyla devam ediyor. Huawei’nin üst düzey yöneticilerinden Richard Yu, Galaxy Fold’u acımasızca eleştirdi. Huawei Mobile CEO’sunun Samsung Galaxy Fold yorumu haberimizde.

Yu: Galaxy Fold, Çok Ağır ve Kalın!

Barcelona’da düzenlenen, Tamindir olarak katıldığımız Mobil Dünya Kongresi’ne katlanabilir telefonlar damgasını vurdu. Birçok üretici, katlanabilir ekranlı akıllı telefon modellerini görücüye çıkardı. Geleceğin akıllı telefonları olarak geçen, son kullanıcının şimdilik sıcak bakmadığı katlanan telefonlardan en çok konuşulanları Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold oldu. Samsung, Unpacked etkinliğinde sürpriz bir şekilde açılışı Galaxy Fold ile yaptı. Kitaptan esinlenerek tasarlanan Galaxy Fold, Güney Koreli devin ilk katlanabilir telefonu olmasıyla dikkat çekti. Aradan fazla geçmedi ki; Huawei de katlanabilir telefon Mate X’i duyurdu.

Tanıtıldığı günden beri tartışması süren iki telefona son çarpıcı yorum Huawei Mobile CEO’su Yu’dan geldi. Yu’ya göre Galaxy Fold’un tasarımı kötü, ayrıca cihaz çok ağır. Bu yorum acımasızca görünse de son kullanıcı yorumlarına baktığımızda çoğunluğun Yu ile aynı düşünceyi paylaştığını görüyoruz. Galaxy Fold, kullanıcıların gözünde de kalın ve ağır. Ekranın kitap gibi bükülmesi ve telefon formundayken ekranın çok küçük olması, fiyatı dışında en çok eleştiri alan tarafı.

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X Farkları:

Son kullanıcıların henüz pek sıcak bakmadığı, uzaktan bakmayı tercih ettiği katlanabilir telefonlardan en iyileri diyebileceğimiz Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X arasında çok fark var. Galaxy Fold, hem tablet hem de telefon formunda Mate X’den bariz daha kalın bir cihaz. Ekran boyutu ve çözünürlüğü olarak yine Huawei’nin cihazı önde. Galaxy Fold, telefon olarak kullanıldığında 4.6 inç HD+ çözünürlüğünde ekran sunarken, açıldığında 7 inç ekranlı 1536x2153 çözünürlük sunan bir tablete dönüşüyor. Mate X ise telefon formunda 6.6 inç ve 6.1 inç iki ekran sunarken, tablet olarak kullanıldığında 8 inç 2200x2480 çözünürlük sunan ekranla kullanıcıyı göz göze getiriyor. Galaxy Fold’un ekran konusunda tek avantajı; içe katlanabilir olmasıyla ekranı çizilmelere, darbelere karşı korumada tutması. Ekran olarak geride kalan Galaxy Fold, kamerada öne çıkıyor. Galaxy Fold’da üç farklı yere konumlandırılmış toplamda 6 kamera bulunurken, Mate X’de üçlü kamera modülü karşımıza çıkıyor. Tasarımsal olarak Mate X’in kameraları çok daha çekici duruyor. Tabii ki; kamera performanslarını testlerde göreceğiz.

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X Fiyatı:

Katlanabilir telefonların ilk ürünleri Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X, tahmin edeceğiniz üzere yüksek fiyatla satışa sunulacak. İki cihaz da Türkiye’deki tüketicilerle buluşacak ancak Samsung Türkiye de Huawei Türkiye de katlanan telefonlarının fiyatını henüz paylaşmadı. Yurt dışında Mate X’in fiyatı 2299 Euro, Galaxy Fold’un fiyatı da 1980 Dolar. Ülkemizde amiral gemisi akıllı telefonların fiyatlarının 10.000 TL’ye ulaştığını düşünürsek, 20.000 TL gibi çoğu kişi için dudak uçuklatan fiyatlarla buluşacağı kesin. Tabii ki; Samsung Türkiye, pazara özel fiyat ayarlaması yaparak herkesi şaşırtabilir.