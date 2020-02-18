Huawei Developer Day Türkiye'nin Önemli Geliştiricilerini Bir Araya Getirdi

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Huawei, Developer Day etkinlikleriyle geliştiricileri ve şirketleri bir araya getiriyordu. İlk kez Türkiye'de düzenlenen Huawei Developer Day, dünyanın dört bir yanından gelen şirketleri ve geliştiricileri buluşturdu.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Huawei Developer Day (HDD) etkinliğinde şirketler ve geliştiriciler ile bir araya gelen Huawei, Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) gelişimi hakkında önemli açıklamalar ve duyurular yaptı. Türkiye’nin önemli markaları arasında yer alan Turkcell, DenizBank, Netmera ve Mobiscus firmalarının HMS süreci hakkındaki deneyimlerini paylaştıkları HDD’de ayrıca Türk geliştiricilere ayrılan ödenek, bonus ve ödüller açıklandı.

Çinli teknoloji devi, 2020 yılı içerisinde HMS teknolojilerien yatırımlarını artıracağını belirtmişti. Konferans sırasında yapılan açıklama ile şirket, Türkiye'de HMS teknolojileri için 50 milyon liralık yatırım yapacağını duyurdu.

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Etkinlik sırasında Türkiye'den çıkan birçok uygulamaya dair tanıtımlar ve sunumlar yapıldı. Bunlardan bir tanesi de aylık on milyonlarca kullanıcıya erişen Muslim Assistant oldu.

Huawei Türkiye yatırımlarını artırıyor

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang yaptığı konuşmada, “Huawei Mobil Servisleri, yüksek performanslı Huawei akıllı telefonların verimli kullanımı için önemli bir platform olacaktır. Bu bağlamda, Huawei AppGallery'i en iyi şekilde geliştirmek için uygulama geliştiricilerle çalışma ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarına daha kaliteli, ücretsiz ve zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Huawei Mobil Servisleri daha akıllı, daha hızlı ve daha sorunsuz bir uygulama deneyimi sunacak." ifadelerini kullandı.

Wang konuşmasının devamında, Huawei'nin Türkiye yatırımlarından şöyle bahsetti: Huawei Türkiye olarak şunu da paylaşmaktan gurur duyuyoruz ki, bu projede Huawei'nin ikinci en büyük Ar-Ge merkezinden yüzlerce Türk mühendis, sadece bu ülkede değil tüm dünyaya yönelik olarak HMS dağıtımının kodlanması ve teknik desteği için gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye denizaşırı ülkeler için Ar-Ge Merkezi üssü olacak. Ve size, Türkiye için hali hazırda 50 milyon TL destek primi ayırdığımızı söylemek istiyorum” dedi.