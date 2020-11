Huawei Docs Tanıtıldı: Microsoft Office'e Sıkı Rakip Geldi

Kendi arama motorunu ve navigasyon servisini geçtiğimiz günlerde duyuran şirket şimdi de Huawei Docs isimli uygulaması ile Microsoft Office'e meydan okuyor. İşte Huawei Docs hakkında bilmeniz gerekenler.

Huawei Docs, PDF görüntüleyici ve sunum düzenleyicinin yanı sıra kelime ve elektronik tablo işlemlerini yapmanıza olarak sunan ofis paketi çözümüdür. Yeni uygulama DOC, PPT ve PDF dahil 50'den fazla formatı destekliyor.

Ayrıca gerçek zamanlı bulut senkronizasyonu ve çoklu kullanıcı desteği de var. Huawei Docs, AppGallery aracılığıyla 100'den fazla ülkede satışa sunulacak. Huawei tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama "Üretkenliğinizi artırmanın yeni bir yolunu sunuyoru. #HUAWEIDocs! Tek bir yerden 50'den fazla belge biçimine göz atın, yazın ve düzenleyin." cümlelerine yer verildi.

Huawei Docs'un nasıl göründüğü ve nasıl çalıştığını gösteren bir video paylaşan şirket paylaştığı video ile sosyal medyada büyük ilgi toplamayı başardı. Hemen aşağıda yer alan tweet üzerinden videoyu izleyebilirsiniz.

