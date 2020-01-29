Huawei, Dünyanın En Değerli 10 Markasından Biri Seçildi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Huawei, dünyanın en değerli 10 markası içerisinde kendine yer bulmayı başardı.

Huawei'den Büyük Başarı

Amerika Birleşik Devletleri'nin kara listesinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda Google lisansı elinden alınan Huawei, Brand Finance'ın 2020 listesine ilk kez dünyanın en değerli 10 markasından biri olarak seçildi. Brand Finance, İngiltere merkezli bir şirket ve strateji danışmanlığı vermekte.

Huawei CEO'su şirketin dünyanın en değerli 10 markasında bulunduğu için açıklamalarda bulundu. CEO Richard Yu yaptığı açklamada "Tabletlerin, PC'lerin, VR cihazların, giyilebilir cihazların, akıllı ekranların, akıllı hoparlörlerin, arabaların ve IoT cihazlarının gerçekten sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmak için akıllı telefonlara bağlı olduğu entegre bir ekosistem oluşturma taahhüdümüzde kararlıyız" dedi.

Huawei bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl kendi işletim sistemi HarmonyOS'u duyurmuştu. Huawei CEO'su Richard Yu HarmonyOS'un tanıtımını yaparaken işletim sisteminin önümüzdeki üç yılda tüm cihazlarda kullanılmaya başlanılacağını söylemişti. Kullanıcılar Huawei'nin gelecekte atacağı adımları merak etmekte.

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