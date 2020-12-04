Huawei Düşük Çözünürlük Sorununa Son Veriyor: Yeni Teknoloji!

Huawei'nin 540p videoyu 1080p'ye dönüştüren teknolojisi ortaya çıktı. 540p video 1080p'ye nasıl dönüştürülüyor? Huawei bu teknolojiyi nasıl yapıyor? İşte ayrıntılar.

Huawei Gümbür Gümbür Geliyor: 540p Videoyu 1080p'ye Dönüştüren Teknoloji

Huawei, Hisilicon Kirin 9000 5G işlemcisini 22 Ekim'de düzenlenen etkinlikte Huawei Mate 40 serisi ile birlikte tanıttı. Şimdi ise Huawei, HiSilicon Kirin 9000 çipini test etti ve 480/540 piksel videoyu 1080 piksel Full HD çözünürlüğe dönüştüren super division teknolojisinin tanıtım videosunu yayınladı.

Bu teknoloji ile birlikte 540p video 1080p'ye dönüşebiliyor. Hemen aşağıdan Huawei'nin yapay zeka teknolojisini kullanarak yaptığı video çözünürlüğü yükseltme videosunu izleyebilirsiniz.

Kirin 9000 yonga seti, 3.13 GHz Cortex A77 büyük çekirdek ve üç orta çekirdekli 2.54GHz A77 ve dört küçük çekirdek 2.05GHz, 24 çekirdekli Mali-G78, Kirin Gaming + 3.0 ve daha fazlasını içeren sekiz çekirdekli üç seviyeli mimariye sahip. Bu teknolojinin yalnızca Kirin 9000 işlemci ile çalıştığı söylenmekte.

Sizler Huawei'nin video çözünürlüğünü yükseltme teknolojisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kirin 9000 İşlemcili Huawei Mate 40 Pro Türkiye'de

Huawei Mate 40 Pro, 13.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilere sunuluyor. Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band Pro'yu 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanıyorlar.

Mate 40 Pro güçlü özellikleri ve eşsiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 6.76 OLED ekrana sahip olan cihaz 1.344 x 2.772 piksel çözünürlüğe sahip. Cihaz IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor. Cihazın tüm özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.