Huawei, Ekrana Gömülü Kamera Teknolojisini Patentledi

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei, ekran içi kamera tasarımı için birden fazla patent aldı.

Oppo, ekran altı kamera teknolojilerini MWC Shanghai’de sergilemişti. Ayrıca Vivo ve Xiaomi’nin de benzer prototiplere sahip olduğunu biliyoruz. Şimdi bir başka Çinli üretici, bu oyuna katılmayı planlıyor gibi görünüyor. Huawei, kullanıcı arayüzünün ve kameranın ekran içine yerleştirilmesini öngören yarım düzine patent aldı.

Akıllı telefon üreticileri, kullanıcılarına çok daha iyi bir ekran deneyimi sunabilmek için çentik detayını mümkün olduğunca minimize etmek istiyor. Bunun için de selfie kamerasının ekrana gömülü olması gerekiyor.

Shenzhen merkezli teknoloji devinin bu amaca hizmet edecek birden fazla çözümü var gibi görünüyor. Söz konusu patent dosyalarının ortaya çıkardığı ilginç şeylerden bir tanesi de, ön kameranın nasıl konumlandırıldığı olsa gerek. Oppo selfie kamerasını üst tarafın tam ortasına yerleştirirken, Huawei ise sol üst köşeye konumlandırmayı planlıyor.

Huawei’in ekrana gömülü kamera teknolojisini kullanıp kullanmayacağını zaman gösterecek; ancak pek çok kullanıcı sonsuz ekran deneyimini tam anlamıyla yaşatacak tasarımları görmek için sabırsızlanıyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından kara listeye alınan Çinli teknoloji devi, önündeki engellere rağmen yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor.

Huawei, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, P30 serisinin sadece 85 günde 10 milyon satışa ulaştığını duyurmuştu.