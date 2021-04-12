Huawei 1 Milyar Dolar Yatırımla Elektrikli Araba İşine Giriyor

Huawei'nin elektrikli araba yatırımı gerçeğe çok yakın. Huawei'li yönetici, otonom sürüş teknolojisi konusunda Tesla'yı çoktan geride bıraktıklarını söylüyor. Çin merkezli üç şirketle ortaklık kuracak olan Huawei, ilk aracını 2021'de pazara sunacak.

Huawei, dünyanın en büyük araç pazarında Tesla ve Xiaomi ile rekabet etme planlarını hızlandırarak sürücüsüz ve elektrikli otomobil teknolojilerini araştırmaya 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eric Xu verdiği demeçte, Huawei'nin otonom sürüş teknolojisine değindi. Eric Xu'ya göre Huawei, bazı konularda Tesla'yı sollamış durumda. Örneğin arabaların insan müdahalesi olmadan 1000 kilometreden daha uzun süre yol almasını sağlayan Huawei, dünyada bunu yapmayı başarak tek şirket.

Başkan Yardımcısı, Çinli telekom devinin başlangıçta Huawei adını taşıyan sürücüsüz otomobiller üretmek için üç otomobil üreticisiyle ortaklık kuracağını söyledi. Mobil dev şimdiye kadar BAIC Group, Chongqing Changan Automobile ve Guangzhou Automobile Group ile iş birliği yapmayı kabul etmiş durumda. Çinli firma ayrıca ortak sayısını az tutacak ve logosunu otomobillere aktaracak.

Huawei'nin elektrikli araba yatırımı: İlk araç 2021'de

"Akıllı araba birimi, Huawei'den en büyük yatırımlardan birini alıyor. Bu yıl otomobil bileşeni geliştirmeye 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacağız" ifadelerini kullanan Xu, şu şekilde devam etti: "Çin her yıl 30 milyon otomobil üretiyor ve sayı artıyor. Çin dışındaki pazardan yararlanmasak bile Çin'de satılan her arabadan ortalama 10.000 yuan kazanabilirsek çok büyük bir kar sağlar."

Huawei'nin bilgi ve eğlence özellikleri zaten Mercedes-Benz araçlarında yer alıyor. Çinli firma, akıllı otomobil sistemleri geliştirmek için BAIC BluePark New Energy Technology gibi yerli oyuncularla iş birliği yapıyor. Çinli üreticinin Arcfox αS HBT ile ortaklığı altındaki ilk model, Nisan ayında Auto Shanghai'da tanıtılacak (Huawei logolu değil).

Huawei, Trump yönetiminin yaptırımlarının akıllı telefondaki karını kısıtladığını, yonga üretimi ve 5G teknolojileri oluşturma alanındaki ilerlemeleri engellediğini kabul ediyor. Çinli şirket, bu yatırımla birlikte en zor yılında çıkış yakalamak istiyor.

Beyaz Saray yönetimi ayrıca Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei'yi akıllı tarım, sağlık hizmetleri ve elektrikli otomobiller gibi yeni büyüme alanlarına teşvik etti. ABD yönetimi birbiriyle bağlantılı araçların, evlerin ve iş yerlerinin hızla gelişen alanlarını tanımlamak için Huawei'ye önemli bir koltuk ayırıyor.