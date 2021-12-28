Huawei Yeni Elektrikli Otomobil Duyurdu: Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei elektrikli otomobil ile Tesla'ya rakip olmaya hazırlanıyor. Çin merkezli teknoloji devinin yeni elektrikli aracının özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Aito M5 olarak isimlendirilen arabaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Huawei Elektrikli Otomobil Özellikleri ve Fiyatı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Aito M5 isimli yeni elektrikli araba modeline ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı. Yakında satışa sunmaya hazırlanan teknoloji devi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'ya rakip olacak.

HarmonyOS işletim sistemine sahip olacak Aito M5, Çin pazarında oldukça popüler olan Tesla Model Y ile rekabet etmeye çalışacak. Huawei tüketici iş grubunun yönetici direktörü ve CEO'su Richard Yu, otomobilin hem elektrik hem de yakıt ile çalışacağını söyledi.

M5'in bataryası tükendiğinde yakıt deposunun büyük bir avantaj sağlayacağını belirten Yu, geliştirdikleri elektrikli arabanın Model Y'den daha üstün tepe gücü ve menzil sunacağını açıkladı. Kütüphane düzeyinde bir kalite deneyimi sunacaklarının altını çizen Yu, insanların aracın premium olup olmadığını sesten anlayabileceğini ifade etti.

Aito M5 isimli otomobil, akıllı özellikleri ile ön plana çıkacak. Arabada yer alan HarmonyOS işletim sistemi, diğer Huawei ürünleri ile tam entegre şeklinde çalışacak. Örneğin, kullanıcılar otomobillerini çalıştırmak için Huawei akıllı saatlerini anahtar olarak kullanabilecek. Google'ın şirketin Android işletim sistemini kullanmasını yasaklaması sonucunda HarmonyOS işletim sistemi oluşturulmuştu.

Son üç yıl içerisinde birçok yaptırım ile karşı karşıya kaldıklarını belirten belirten Yu, büyük zorluklara rağmen dünyanın dört bir yanında yer alan tüketicilerden ve ortaklardan güçlü bir destek aldıklarını söyledi.

Huawei Elektrikli Arabası Aito M5 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

M5, otomobile zeka eklemek anlamına gelen Aito adını kullanan ilk otomobil oldu. Çin merkezli teknoloji devinin yeni elektrikli araba modelinin teslimatları şubat ayının sonundan itaberen başlayacak. 39 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak Aito M5, Tesla Model Y'den yaklaşık olarak 5 bin dolar daha ucuz olacak.

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