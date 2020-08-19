Huawei EMUI 10.1 Güncelleme Takvimi Duyuruldu

Huawei P40 Serisi’nin lansmanı sırasında tanıtılan ve Huawei'nin mobil ekosistemi üzerine inşa edilen EMUI 10.1, kullanıcılara birden fazla cihazda sorunsuz bir tüm senaryo deneyimi sunuyor. EMUI 10.1 güncellemesinin hangi cihazlara ne zaman geleceği açıklandı. İşte EMUI 10.1 güncelleme takvimi.

Huawei EMUI 10.1 Güncelleme Takvimi

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren kademeli olarak Huawei EMUI 10.1 dağıtımına başlanacak modeller şu şekilde: Mate 30 Pro, Mate Xs, P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, nova 5T, HUAWEI Y7p, HUAWEI P40 Lite E ve HUAWEI P40 Lite.

Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmeniz için Ayarlar> Sistem ve Güncellemeler> Yazılım Güncelleme seçeneğine giderek güncellemeleri denetleyebilirsiniz.

Huawei EMUI 10.1 Yenilikleri

EMUI 10.1 ile gelen yeni eklemeler ve iyileştirmeler, mobil ekosistemin avantajlarını daha da artırmak için kullanıcı deneyimini optimize ediyor.

Yeni güncelleme ile dijital figürleri arka plandan çok katmanlı bir yapıda ayıran ve kullanıcıya büyüleyici üç boyutlu deneyim sunan 3D işlenen "Her Zaman Açık Ekranı" özelliği cihazlara geliyor.

Cihazın ekranını her iki taraftan içeri doğru kaydırarak, uygulamaların kısa yollarını gösteren bir yeni Çoklu Pencere işlevi de EMUI 10.1 ile kullanıcılara sunuluyor.

EMUI 10 ile tanıtılan Çoklu Ekran İş Birliği, HUAWEI akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar arasında her iki cihazın da tek bir ekranda kullanılabilmesini sağlayacak şekilde ara bağlantıyı kolaylaştırıyordu.

EMUI 10.1, bu uygulamaya PC'de sesli veya görüntülü aramaları cevaplama, akıllı telefondaki dosya ve bağlantıları açmak için PC uygulamalarını kullanma ve hatta telefonun bilgisayardaki hücresel internet bağlantısını tek bir dokunuşta kullanma gibi gelişmiş özellikler getiriyor.

Huawei mobil ekosistemi, kullanıcıların Cihazlar Arası Fotoğraf Galerisi aracılığıyla farklı platformlardaki görüntülere erişmesine olanak tanıyor.