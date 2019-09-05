Huawei EMUI 10 Beta Programı Başladı

Huawei, EMUI 10 kullanıcı arabiriminin beta test programı için kayıtlara başladı. Şu an için yalnızca Çin'de başlayan bu beta program, ana sürümün optimizasyonunu yükseltmek için geri bildirim alınmasını sağlayacak.

EMUI 10 için başlatılan beta program, şu an için Çin'de bulunan P30 ve P30 Pro modellerini kapsıyor. İlerleyen zamanlarda Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 RS Porsche Design, Honor V20, Honor Magic 2 ve Honor 20 serisinin de dahil edileceği beta program, kullanıcılara yeni sürümü erken deneyimleme imkanı sunacak.

Bununla birlikte beta programların pek çok hatayı içinde barındırabileceğini de belirtmiş olalım. Nitekim EMUI 10 beta programına katılan ilk kullanıcılar da bazı özelliklerin çalışmasında sorunlar olduğunu rapor ediyor. Kararlı sürümlerin hatalardan arındırılması noktasında kullanıcı geri bildirimleri sunan beta sürümlerde bu durumların oldukça olağan olduğunu da söyleyelim.

Şu an için ülkemizde kullanıma sunulmayan beta programının, diğer ülkelerde kullanıma sunulması yönünde herhangi bir bilgi bulunmuyor.