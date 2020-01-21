Huawei, EMUI 10 Güncellemesi Alacak Cihazları Açıkladı

Hangi cihazların Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi alacağı belli oldu. Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak olan cihazların listesini resmi olarak açıkladı.

EMUI 10 Güncellemesi Alacak Huawei Cihazlar

EMUI 10 ile birlikte Huawei uygulamalarının ikonlarında değişiklikler olacak. Kişiler ekranında tasarımsal açıdan değişiklikler bulunacak. EMUI 10 ile birlikte cihazlara karanlık mod gelecek. Karanlık mod sayesinde gece telefonunuzda işlem yaparken gözleriniz yorulmayacak. EMUI 10'da uygulamaları açarken açılış efekti bulunmakta. Bu efekt ile cihazlar çok daha hoş bir görünüme sahip olacak. Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi ile birlikte cihazların çok daha hızlı olması beklenmekte.

EMUI 10 güncellemesi alacak olan cihazların listesi şu şekilde:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei nova 4

EMUI 10 güncellemesinin dağıtımına başlandığı ve listede yer alan cihazlara güncellemenin gelecek haftalarda geleceği açıklandı. Cihazınızın ayarlar bölümünden yazılım güncelleme seçeneğine gelerek güncellemeleri denetleyebilirsiniz. EMUI 10 güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!