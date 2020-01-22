Huawei, EMUI 10 ile Başarıdan Başarıya Koşuyor!

Huawei en güncel kullanıcı arabirimi olan EMUI 10 ile başarıdan başarıya doğru koşuyor. İşte şirket tarafından açıklanan heyecan verici detaylar!

Huawei EMUI 10 Kaç Cihazda Yer Alıyor?

Geçtiğimiz ay içerisinde bir açıklama yapan Huawei, Android 10 tabanlı EMUI 10 sürümünün on milyon birim cihazda yer aldığını açıklamıştı. Bugün yeni bir kilometre taşını geride bıraktıklarını vurgulamak isteyen şirket, Weibo üzerinden yaptıkları paylaşım ile birlikte güncel durumu paylaştı.

Şirket tarafından yenilenen verilere göre güncel durumda bu sayı elli milyon birim cihaza ulaştı. Bu da yaklaşık bir aylık bu kısa süre içerisinde kırk milyon birim artış anlamına geliyor. Bir anlamda yüzde 400 büyüme de diyebiliriz. Bunda en büyük etkenlerden birisi küresel cihazlara güncelleme gönderiminin başlamasından kaynaklanıyor.

Her Şeye Rağmen Ayakta

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz seneyi oldukça zor koşullarda geçiren Huawei, tüm bu olaylara karşın yılmamış gibi gözüküyor. Şirketin 2019 verilerine baktığımızda bir önceki seneye (2018) kıyasla yüzde 20 daha fazla cihaz sattığını görüyoruz. Buna ek olarak gelirlerde de yüzde 18 oranında bir artış söz konusu.

Peki siz tüm bu gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Huawei hızla büyümeye devam edecek mi? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.