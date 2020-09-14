Huawei EMUI 11, Depremleri Önceden Bildirecek

Huawei, kısa süre önce yeni Android arayüzü EMUI 11’i tanıttı. Şirkete göre EMUI 11, 110 tuşladığında (Çin’de polis numarası) sorunsuz bir şekilde görüntülü konuşma bağlantısı gerçekleşecek. Bu, kullanıcıların polis merkeziyle görüntülü görüşme yapabileceği ve gerçek zamanlı olarak canlı görüntüler aktarabileceği anlamına geliyor. Bu şekilde polis durumu tam olarak anlamış olacak. Ancak bu özellik şu anda yalnızca Çin’de ve Guangdong şehrinde kullanılabiliyor.

EMUI 11, Polisle Görüntülü Konuşma ve Erken Deprem Uyarısı ile Geliyor

Huawei’nin yeni yazılımı EMUI 11, aynı zamanda erken deprem uyarısında da bulunacak. Çevrede herhangi bir deprem meydana geldiğinde cep telefonu açılır pencereyi etkinleştirecek ve alarm çalacak. Kişinin bulunduğu yeri erkenden terketmesi için bir yol sağlayacak, ayrıca acil durum sığınma evi sorgulama ve tıbbi yardım bilgileri sağlayacak. Deprem durumunda kullanıcıların zamanında yardım almalarına yardımcı olacak bu özellik de yine Çin’de Sichuan şehri ile sınırlı olacak.

Görünüşe göre Huawei, yeni özellikleri diğer bölgelerde kullanıma sunmadan önce ne kadar etkili olacaklarını test ediyor. EMUI 11, 10 Eylül’de Huawei Geliştirici Konferansı’nda resmi olarak tanıtılmıştı. EMUI 11 ve HarmonyOS, tek bir fiziksel aygıtın donanım limitlerini aşan “Dağıtılmış Teknoloji”ye dikkat çekiyor. Bu özellik yeni cihaz formlarını tanımlamak için yazılımı kullanıyor ve insanları, cihazları ve sahneleri organik olarak birbirine bağlıyor. Aynı zamanda HarmonyOS 2.0 cihazları bağlamayı gerçeğe dönüştürüyor ve EMUI 11 ile etkileşim 1+8+N stratejisini daha da geliştiriyor. Huawei, bunun kullanıcılara daha zengin ve heyecan verici tam sahne deneyimi getireceğini de inanıyor.

EMUI 11 Güncellemesini Alacak Huawei ve Honor Cihazlar

EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor akıllı telefonlar ve tabletlerin listesi: