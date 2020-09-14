Huawei EMUI 11, Depremleri Önceden Bildirecek

Huawei, kısa süre önce yeni Android arayüzü EMUI 11’i tanıttı. Şirkete göre EMUI 11, 110 tuşladığında (Çin’de polis numarası) sorunsuz bir şekilde görüntülü konuşma bağlantısı gerçekleşecek. Bu, kullanıcıların polis merkeziyle görüntülü görüşme yapabileceği ve gerçek zamanlı olarak canlı görüntüler aktarabileceği anlamına geliyor. Bu şekilde polis durumu tam olarak anlamış olacak. Ancak bu özellik şu anda yalnızca Çin’de ve Guangdong şehrinde kullanılabiliyor.
EMUI 11, Polisle Görüntülü Konuşma ve Erken Deprem Uyarısı ile Geliyor
Huawei’nin yeni yazılımı EMUI 11, aynı zamanda erken deprem uyarısında da bulunacak. Çevrede herhangi bir deprem meydana geldiğinde cep telefonu açılır pencereyi etkinleştirecek ve alarm çalacak. Kişinin bulunduğu yeri erkenden terketmesi için bir yol sağlayacak, ayrıca acil durum sığınma evi sorgulama ve tıbbi yardım bilgileri sağlayacak. Deprem durumunda kullanıcıların zamanında yardım almalarına yardımcı olacak bu özellik de yine Çin’de Sichuan şehri ile sınırlı olacak.
Görünüşe göre Huawei, yeni özellikleri diğer bölgelerde kullanıma sunmadan önce ne kadar etkili olacaklarını test ediyor. EMUI 11, 10 Eylül’de Huawei Geliştirici Konferansı’nda resmi olarak tanıtılmıştı. EMUI 11 ve HarmonyOS, tek bir fiziksel aygıtın donanım limitlerini aşan “Dağıtılmış Teknoloji”ye dikkat çekiyor. Bu özellik yeni cihaz formlarını tanımlamak için yazılımı kullanıyor ve insanları, cihazları ve sahneleri organik olarak birbirine bağlıyor. Aynı zamanda HarmonyOS 2.0 cihazları bağlamayı gerçeğe dönüştürüyor ve EMUI 11 ile etkileşim 1+8+N stratejisini daha da geliştiriyor. Huawei, bunun kullanıcılara daha zengin ve heyecan verici tam sahne deneyimi getireceğini de inanıyor.
EMUI 11 Güncellemesini Alacak Huawei ve Honor Cihazlar
EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor akıllı telefonlar ve tabletlerin listesi:
- Huawei P30, P30 Pro ve P30 Pro New Edition
- Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 X 5G
- Huawei Mate X ve Mate Xs
- Huawei MediaPad M6 ve MediaPad M6 8.4
- Huawei Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G ve Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus
- Huawei MatePad Pro, MatePad Pro 5G, MatePad 10.4 ve MatePad 10.8
- Huawei Nova 6 SE ve Nova 6
- Huawei Nova 5, Nova 5 5G, Nova 5i Pro, Nova 5Z ve Nova 5 Pro
- Huawei Enjoy Z 5G, Enjoy 10e, Enjoy 10 Plus ve Enjoy 10S
- Huawei Nova 7, Nova 7 Pro ve Nova 7 SE
- Honor 20, 20 Pro, 20S
- Honor Magic 2
- Honor 9x, 9x Pro
- Honor Play 4T Pro, Play 4 Pro
- Honor 30, 30 Pro, 30 Pro Plus, 30 Youth Edition/30 Lite ve 30S
- Honor X10
- Honor ViewPad V6
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