Huawei EMUI 11 Güncellemesi Alacak Cihazlar Belli Oldu

Huawei EMUI 11 güncellemesi alacak cihazlar açıklandı. Çinli üretici tarafından geçtiğimiz Eylül ayında duyurulan Android tabanlı yazılım sürümü EMUI 11, özellikle güvenlik önlemleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. İşte Huawei EMUI 11 güncellemesi alacak cihazlar listesi.

Huawei, bu yılın Eylül ayında gerçekleştirdiği HDC 2020 etkinliğinde akıllı telefonları ve tabletleri için en yeni Android tabanlı yazılım sürümü EMUI 11'i tanıtmıştı. Açıklamadan kısa bir süre sonra birkaç cihaz için EMUI 11 beta sürümünü yayınlayan Huawei, ilk olarak P40 Pro'ya resmi güncellemeyi paylaşarak şaşırtmamıştı.

Huawei, EMUI 11 işletim sisteminin kararlı sürümünü Çin'deki P40 ve Mate 30 serisi cihazlara dağıttıktan sonra şimdi küresel dağıtım takvimini açıkladı.

Yeni EMUI 11; daha fazla izin seçeneği, yapılandırma alternatifi ve kullanıcıyı uyaran güvenlik arabirimi sayesinde gizliliği üst seviyeye çıkarıyor. Huawei'nin yeni arayüzü ayrıca arka planda çalışan uygulamaların mikrofonu veya kamerayı etkinleştirmesini de engelliyor.

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Bu ay içerisinde Çinli üretici Mate 30 Pro için kararlı bir EMUI 11 sürümü yayınlamaya başlamıştı ve şimdi ise serideki diğer cihazlar için güncelleme planı resmi olarak belli oldu. Çinli üreticinin forumunda yer alan bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Uzun zamandır beklenen EMUI 11 güncelleme planına gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Yeni EMUI 11 güncellemesini alacak cihazları paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Lütfen bu güncelleme yol haritası duyurusunun yalnızca açık pazardaki telefon modelleri için olduğunu unutmayın. Bir operatörün modelini kullanıyorsanız, operatörünüzün güncelleme planına bakınız."

Huawei EMUI 11 güncellemesi alacak cihazlar

Huawei marka akıllı telefon veya tabletiniz varsa, cihazınıza uygun EMUI 11 güncelleme gelip gelmeyeceğini aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz: (cihazınızı aramak için CTRL+F yapıp açılan kutucuğa model isminizi yazmanız yeterli.)