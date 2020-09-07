Huawei EMUI 11 Ne Zaman Gelecek?

Huawei, Android işletim sistemine dayanan son özel arayüz EMUI 11’in çıkış tarihini duyurdu. Huawei telefon kullanıcılarının merakla beklediği güncelleme EMUI 11 ne zaman gelecek? İşte Huawei EMUI 11 çıkış tarihi

Huawei Geliştiriciler Konferansı 2020 etkinliğinde Android tabanlı yeni arayüz EMUI 11, resmi olarak tanıtılacak. Şirketin Çinli mikroblog web sitesi Weibo’daki resmi gönderisinde “Hayal gücünüze kanatlar ekleyin, cep telefonları sadece cep telefonları değildir, başka ne olabilir?” yazıyor. Huawei, uzun zamandır elektronik ekosistemini daha kusursuz hale getirmeye çalışıyor ve bu, bu yönde atılmış bir adım olabilir.

Paylaşılan tanıtım görseline bakıldığında, duzdolabı, klima ve diğer ev aletleri gibi çeşitli cihazların akıllı telefon ile birbirine bağlı olduğu görülüyor. Bu, yaklaşan yazılımın çapraz platform desteğinin veya akıllı ev aletlerinin daha sezgisel kullanılmasını sağlayacak bir özelliğin göstergesi olabilir. Huawei, tanıtımda telefonların sadece akıllı telefonlardan daha fazlası olduğuna vurgu yaptı. Şirketin bununla ne demek istediği hala belirsiz.

Huawei EMUI 11 Ne Zaman Tanıtılacak?

EMUI 11, şirketin tescilli özel arayüzünün en son sürümü. Huawei’nin tüketici iş yazılımı bölüm başkanı Wang Chenglu’ya göre, yazılım, dağıtılmış teknolojinin uygulanmasında daha olgunlaşmış olacak ve EMUI 11’in stili ve tasarımı EMUI 10’dan önemli ölçüde farklı olacak. Kullanıcı arayüzü tasarımı ve daha fazlasını revize edecek büyük bir güncelleme olacak. 10 Eylül'de Huawei EMUI 11 güncellemesi hakkında detaylı bilgi alacağız.