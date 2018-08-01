Huawei En Sonunda Apple'ı Geçti

Hiç şüphesiz son yılların en dikkat çeken markalarından olan Huawei, artık pek çok pazarda söz sahibi olmuş durumda. 2018'in ikinci çeyreğinde 54 milyon cihaz pazarlayan Huawei, bu anlamda ABDli teknoloji devini geçmeyi başardı.

Yıllardır akıllı telefon pazarındaki rekabet Samsung ve Apple arasında geçiyorken artık Huawei markası da kendini kanıtladı. Özellikle Mate 10 ve P20 serileri sayesinde kullanıcıların dikkatini çeken Huawei, IDC'nin verilerine göre 2018'in ikinci çeyreğinde Apple'a fark attı. Bu çeyrekte 41.3 milyon iPhone pazarlayan Apple'ın hemen önünde ise 54.2 milyon ile Huawei'nin bulunduğu dile getirildi.

Birinci sırada yer alan Samsung ise 71.5 milyon satış ile farkı bir hayli açarken dördüncü ve beşinci sırada Xiaomi ve Oppo markaları yer alıyor. Bu anlamda Çinli üreticilerin hakim olduğu telefon pazarında yine de Apple'ın yeni iPhone modellerini duyurmadığını hatırlatmak gerekiyor. 2018 model üç farklı iPhone sunacak olan Apple, bu cihazlar ile tekrardan birinci sıraya yerleşecektir diye düşünülüyor.

Huawei Pazar Payında da Önde

Ayrıca pazar payı konusunda ise yine Huawei'in üstünlüğü bulunuyor. İkinci çeyrekte pazar payını yüzde 15 seviyesine çıkartan Çinli üreticiyi yüzde 12 ile Apple takip ediyor. Tabii ki yine birinci sırada yüzde 20'lik pay ile Samsung yer alıyor. Ancak Huawei'in bu değerlere ulaşmasındaki temel sebeplerden biri de alt markası Honor olarak görülüyor.

Şimdilik ilk üç sırada Samsung, Huawei ve Apple bulunuyor olmasına rağmen Xiaomi ve Oppo markalarını da unutmamak gerekiyor. Özellikle son yıllarda global pazarlara yayılan bu markalar Apple ve Samsung'un başını yakacak mı, zamanla göreceğiz.