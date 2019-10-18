Huawei Enjoy 10 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber arka kamerası ile dikkatleri üzerine çeken Huawei Enjoy 10'un özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Huawei Enjoy 10, 6.39 inçlik HD+ çözünürlük sunan delikli ekran ile birlikte gelmekte. Gücünü Kirin 710F yonga setinden alan cihazda 6GB RAM bulunmakta. Cihazın iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu dahili depolama alanı seçenekleri şu şekilde: 64GB/ 128GB.

Huawei Enjoy 10'un arka tarafında iki adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48MP ana kamera ve 2MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü. Cihazın ön tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 4.000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefon kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkmakta.

Huawei Enjoy 10 Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Enjoy 10'un yurt dışındaki satış fiyatı şekilde:

4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı: 169 dolar.

6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı: 198 dolar.

4GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı: 198 dolar.

Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.