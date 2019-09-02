Huawei Enjoy 10 Plus'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli olan Huawei Enjoy 10 Plus hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Huawei Enjoy 10 Plus'ın teknik özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı.

Kirin 710 yonga setinden gücünü alması beklenen Huawei Enjoy 10 Plus'ın tanıtım tarihi Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan bir video ile belli oldu. Huawei Enjoy 10 Plus, 5 Eylül'de düzenlenecek olan lansman ile tanıtılacak.

6.59 inçlik ekran ile gelmesine kesin gözüyle bakılan Enjoy 10 Plus, açılıp kapanabilen Pop-Up kameraya sahip olacak. 4000 mAh bataryadan beslenmesi beklenen cihazda 3.5 mm'lik jack girişi bulunacak.

Cihazın iki farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği ile gelmesi beklenmekte. Bu seçenekler şu şekilde: 4GB/ 8GB RAM ve 64GB/ 128 GB dahili depolama alanı.

Yayınlanan videoya göre, Enjoy 10 Plus'ın arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunacak. Bu kamera sensörlerinin kaç megapiksel olduğu şimdilik bilinmiyor. Turuncu, yeşil, siyah ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelecek olan Enjoy 10 Plus hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Huawei Enjoy 10 Plus'ın yayınlanan tanıtım videosuna hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Enjoy 10 Plus hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!