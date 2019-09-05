Huawei Enjoy 10 Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei merakla beklenen yeni akıllı telefon modellini tanıttı. Gelin hep beraber Huawei Enjoy 10 Plus'ın teknik özelliklerine yakından bakalım.

Huawei Enjoy 10 Plus Özellikleri

Huawei Enjoy 10 Plus, 6.59 inçlik Full HD+ çözünürlüklü ekrana sahip. TUV Rheinland sertifikası bulunan cihaz, gözlere zarar veren mavi ışıkları filtrelemekte. Yüzde 91 ekran kasa oranına sahip olan akıllı telefon, gücünü Kirin 710F yonga setinden almakta.

Cihaz 128GB dahili depolama alanı ve üç farklı RAM seçeneği ile gelmekte. Bu RAM seçenekleri şu şekilde: 4GB/ 6GB/ 8GB. Enjoy 10 Plus'ın dahili depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabilmekte. Cihaz gelişmiş oyun performansı için yerleşik GPU Turbo 3.0 grafik hızlandırma teknolojisi ile gelmekte.

Akıllı telefonun ön tarafında bir adet f/ 2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş açı lens ve f/2,4 açıklığa sahip 2 megapiksellik derinlik sensörü.

Cihazın arka tarafında bir adet parmak izi okuyucusu bulunmakta. 4.000 mAh bataryaya sahip olan Enjoy 10 Plus, 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Cihazda çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C ve 3.5mm ses girişi bulunmakta.

Huawei Enjoy 10 Plus Fiyatı

Siyah, mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan akıllı telefonun yurtdışındaki satış fiyatı şu şekilde:

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı: 209 dolar.

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı: 252 dolar.

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı: 294 dolar.

Akıllı telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.