Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Huawei Enjoy 10'un teknik özellikleri sızdırıldı. Geçtiğimiz aylarda Enjoy 10 Plus'ı duyuran Huawei, Enjoy 10 için çalışmalara başlamış görünüyor. Gelin hep beraber Huawei Enjoy 10'un teknik özelliklerine yakından bakalım.

Huawei Enjoy 10'un teknik özellikleri Çin'in sertifika kurumu TENA'da görüntülendi. Huawei Enjoy 10, 6.39 inçlik IPS LCD ekrana sahip. Gücünü Kirin 710F'den alması beklenen akıllı telefonda 8GB RAM'in bulunacağı konuşuluyor. 3.900 mAh bataryadan beslenecek olan Enjoy 10'un arka tarafında parmak izi sensörü bulunmayacak.

Akıllı telefonun ön kamerasının 8 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. Huawei Enjoy 10'un arka tarafında iki adet kamera sensörünün bulunacağı söyleniyor. Bu kamera sensörlerinin çözünürlükleri şu şekilde olabilir: 48MP ana, 8 MP geniş açı.

Huawei Enjoy 10'un fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Akıllı telefonun 209 dolar başlangıç fiyatına sahip Enjoy 10 Plus'dan daha düşük fiyatlı olması bekleniyor.

Huawei Enjoy 10 hakkında tüm bilinenler şu an için bu kadar. Cihaz hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.