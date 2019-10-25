Uygun Fiyatlı Huawei Enjoy 10s Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Huawei uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Kamerası ile dikkatleri üzerine çeken Huawei Enjoy 10s, fiyatı ile kullanıcıların gönlünü alacak gibi gözüküyor. Gelin hep beraber Huawei Enjoy 10s'in tüm teknik özelliklerine yakından bakalım.

Huawei Enjoy 10s, 6.3 inçlik Full HD çözünürlük sunan OLED ekrana sahip. Gücünü Kirin 710F yonga setinden alan Huawei Enjoy 10s'de 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile kolayca artırılabilmekte.

Cihazın su damlası şeklindeki çentiğinde bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunuyor. Arka tarafta ise toplamda üç adet kamera sensörü yer alıyor. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48 megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 megapiksel f/2.4 ultra geniş açı kamera ve son olarak 2 megapiksel f/2.4 derinlik sensörü.

Huawei Enjoy 10s 3.5mm'lik jack girişine sahip. 4.000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 10 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Huawei Enjoy 10s, gece siyahı, yeşil ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Akıllı telefon Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1.1 arayüzü ile kutudan çıkmakta.

Huawei Enjoy 10s Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Enjoy 10s'nin Çin'deki satış fiyatının 226 dolar olduğu açıklandı. 226 dolar şu anki kur ile hesaplandığında 1.300 TL'te tekabül etmekte. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.