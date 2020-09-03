Huawei Enjoy 20 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Enjoy 20 hakkında gelen sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Huawei Enjoy 20 özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte Huawei Enjoy 20 özellikleri ve fiyatı.

Huawei Enjoy 20 Özellikleri

6,6 inç IPS LCD panele sahip olan Enjoy 20 gücünü Dimensity 720'den almakta. 4GB ve 6GB RAM seçeneğin bulunan akıllı telefonda 128GB depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanı MicroSD kart ile artırılabiliyor.

Kamera tarafında Enjoy 20 5G, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP ana kamera, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ultra geniş açılı kamera ve 4cm sabit odak mesafeli 2MP makro kamera sensörüne sahip. Ön tarafta ise 8MP f / 2.0 kamera sensörü yer almakta.

5.000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefon 10 Watt hızlı şarj teknolojisi ile gelmekte.

Huawei Enjoy 20 Fiyatı

Enjoy 20 5G, Siyah, Degrade Mavi, Orman Yeşili ve Pembe renk seçenekleri ile geliyor. 4GB RAM'li modelin fiyatının 250 dolar olduğu, 6GB RAM'li modelin ise 280 dolar olduğu açıklandı.

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