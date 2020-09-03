Huawei Enjoy 20 Plus Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei merakla beklenen yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. Huawei Enjoy 20 Plus özellikleri ve fiyatı haberimizde. İşte Huawei Enjoy 20 Plus özellikleri ve fiyatı.

Huawei Enjoy 20 Plus Özellikleri

Enjoy 20 Plus, 6.53 inç ekran ile birlikte gelmekte. Bu ekran 90Hz yenileme hızını desteklemekte. Gücünü Dimensity 720 işlemciden alan akıllı telefonda 6GB / 8GB LPDDR4X RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Depolama alanı artırılabilmekte.

Cihazın arka kısmında 3 kamera sensörü bulunmakta. Bu sensörler: f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP ana, 8MP F / 2.4 ultra geniş açı ve f / 2.4 diyafram açıklığına sahip özel bir 2MP makro sensör. Ön kısımda ise bizleri 16MP f / 2.0 ön kamera sensörü karşılıyor.

40 Watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefonda 4.200 mAh batarya bulunmakta. Akıllı telefon, Huawei'nin Android 10 tabanlı en son sürümü olan EMUI 10.1 ile birlikte kutudan çıkmakta.

Huawei Enjoy 20 Plus Fiyatı

Enjoy 20 Plus 5G'nin 6GB RAM'li modeli 350 dolar fiyat ile Siyah, Degrade Mavi, Orman Yeşili ve Pembe renk seçeneklerinde satışta. 8GB RAM'li model ise 380 dolardan satışta. Akıllı telefonun ülkemizde satılıp satılmayacağı bilinmiyor.

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