Huawei Enjoy 20 Plus Özellikleri Sızdırıldı

Çok yakında resmi olarak tanıtılması beklenen Huawei Enjoy 20 Plus'ın özellikleri ortaya çıktı. İşte Huawei Enjoy 20 Plus özellilkleri.

Huawei Enjoy 20 Plus Özellikleri

GSM Arena'nın aktardığına göre, Huawei Enjoy 20 Plus, 6.63 inç FullHD + çentiksiz LCD ekran ile birlikte gelecek. Akıllı telefonda MediaTek'in MT6853 işlemcisi bulunacak. Cihazda iki farklı RAM seçeneği olacak. Bunlar: 6GB ile 8GB.

Enjoy 20 Plus, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzü ile kutudan çıkacak ve 128GB dahili depolama alanına sahip olacak. Akıllı telefon toplam dört kamera ile birlikte gelecek. Ön tarafta 16 MP kamera sensörü olacak. Arkada ise 48 MP, 8 MP ve 2 MP sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak.

Cihazda 4.200 mAh batarya bulunacak ve 40Watt hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Batarya USB-C bağlantı portu üzerinden şarj olacak.

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