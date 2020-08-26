Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus Görselleri Ortaya Çıktı

Huawei'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus görselleri gün yüzüne çıktı. İşte Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus görselleri ve özellikleri.

Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus Özelllikleri

GSM Arena'nın aktardığı bilgiye göre, Huawei Enjoy 20, su damlası çentikli 6,6 inç ekran, üçlü kamera kurulumu ve 5.000 mAh pil ile birlikte gelecek. Cihazına arka tarafındaki ana kameranın 13MP olacağı yönünde söylentiler bulunmakta.

Enjoy 20 Plus, 90Hz yenileme hızı ve açılır selfie kamerası ile 6,63 inçlik çentiksiz bir panele sahip olacak. Akıllı telefonun arkasında iki yardımcı sensörün yanında daire içerisine yerleştirilmiş 48MP ana kamera yer alacak. Enjoy 20 Plus'da aynı zamanda 40W şarj özelliği de bulunacak.

Her iki telefon da Dimensity 720 yonga setinden güç alacak ve 5G bağlantısını destekleyecek.

Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus'ın ne zaman tanıtılacağına dair henüz resmi bir bilgi bulunmuyor ancak cihaların kısa süre içerisinde tanıtılması beklenmekte.