Huawei, Everest Dağı'na 5G Antenleri Kurdu

Huawei ve China Mobile, dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı'na 5G antenleri kurdu. Everest Dağı, 5G kapsama alanı içerisine alınıyor.

Huawei Technologies, gelişmiş 5G altyapısını sunmak için China Mobile, China Unicom ve China Telecom ile işbirliği yaptı. Ekipler 5.300 ve 5.800 metrelik iki Everest kampında kapsama alanı sunmak için çeşitli telekomünikasyon antenleri kurdu.

Everest Dağı'nın zirvesine 5G ağ kapsama alanı sağlayan iki mobil istasyonun kurulumunun da China Mobile tarafından 25 Nisan'dan önce 6.500 metre yükseklikte başka bir kampta tamamlanması bekleniyor.

.@Huawei is aiding China's three telecom operators to build #5G base stations on Mount Everest, with the last of the three network hubs ready by April 25, the Shenzhen-based firm said on Weibo yesterday. pic.twitter.com/PG5JdjrKSC