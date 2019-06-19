Huawei, Facebook ve Google Çalıştırmayan Cihazlara %100 Para İadesi Yapacak

Huawei, ABD'nin yaptırımlarına karşı ilginç bir uygulamaya başlattı. Artık Huawei marka cihazlarda Facebook ve Google'ın hizmetleri çalışmazsa %100 para iadesi yapılacak.

Huawei'den Yeni Pazarlama Stratejisi

Huawei, hem müşterilerini korumak hem de potansiyel müşterilerini kazanmak için yeni bir yöntem denemeye başladı. Huawei'nin Filipinler dağıtıcısı, hem akıllı telefon satışlarının düşmemesi hem de Google ve Facebook gibi şirketlere göz dağı vermek için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Eğer bir kullanıcı Huawei marka tablet veya telefon alırsa ve önümüzdeki dönemlerde satın almış olduğu akıllı telefonunda Google uygulamalarını ve Facebook ile Facebook'un sahip olduğu Instagram, WhatsApp gibi uygulamaları çalıştıramazsa Huawei, tek bir şartla para iadesi yapacak.

Bu şart ise alınan cihazın en fazla iki yıllık olması. Cihazın fatura tarihinin üzerinden en az 2 yıl geçtiyse para iadesi mümkün olmuyor. Çinli teknoloji üreticisi, tabletlerinde de aynı sorun yaşandığı takdirde para iadesi yapacağını açıkladı. Bu uygulamaya şimdiden 30'dan fazla perakende satıcı ve Huawei bayisi dahil oldu.

Yeni uygulamanın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için gizliliğini koruyor. Sizler Huawei'in Filipinlerde başlatmış olduğu uygulama hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu uygulama ülkemizde de başlatılır mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!