Huawei Finans Müdürü Mermili Ölüm Tehdidi Aldı

Huawei Finans Müdürü Meng Wanzhou, Vancouver'da ev hapsinde tutulmaya devam ettiği süre içerisinde içinde mermi olan çok sayıda ölüm tehdidi içeren mektup aldı. Huawei’nin küresel finans müdürlüğünü yapan Wanzhou’nun ölüm tehditlerine maruz kalması, Lions Gate Risk Management'ın işletme müdürü olan Doug Maynard’ın ifadesi ile ortaya çıktı.

Huawei Finans Müdürüne İçinde Mermi Olan Mektuplar Gönderildi

Meng Wanzhou, 2018 yılında Huawei’nin İran’daki ilişkileri ile ilgili HSBC’yi yanılttığı iddiası üzerine tutuklanmıştı. Wanzhou’nun davası Çin ve Kanada arasında bir gerilime sebep olmuştu. Pekin, Wanzhou’nun defalarca kez serbest bırakılmasını istemişti.

Wanzhou, banka dolandırıcılığı suçlamaları ile karşı karşıya olması ve HSBC’nin Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarını ihlal etmesine neden olması yüzünden ABD’den gelen istek üzerine Vancouver International Airport’ta (Vancouver Uluslararası Havaalanı) tutuklanmıştı. Ödediği kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Vancouver’da ev hapsine alınan finans müdürü, Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edilmesi ile karşı karşıya kalmıştı.

Wanzhou, bir güvenlik şirketi olan Lions Gate Risk Management’in baş işletme sorumlusu Doug Maynard’ın mahkemedeki ifadesine göre uzun bir süredir ölüm tehdidi almaya devam ediyordu. British Columbia Yüksek Mahkemesi’nde açıklama yapan baş işletme sorumlusu Maynard, Wanzhou’nun uzun bir süreden beri ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Mahkemede konuşan Maynard, Meng Wanzhou’nun ikametgâhına Haziran 2020 ve Temmuz 2020 tarihleri arasında toplamda beş veya altı tehdit mektubu geldiğini söyledi. Güvenlik şirketinin baş işletme sorumlusu Maynard’ın ifadesine göre ölüm tehdidi niteliğindeki mektupların içerisinde mermiler vardı.

Vancouver polisinin olayla ilgili bir soruşturma başlatıp başlatmadığı hakkında henüz paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Huawei’nin küresel finans müdürlüğünü yapan Wanzhou, kendisini takip eden güvenlik koşullarının biraz hafifletmesi için talepte bulundu.

Wanzhou düzenlenen kefalet koşullarıyla beraber sabah 06.00 ila 23.00 aralığında evden çıkmasına izin verilecek ve kendisinin 24 saat izlenmesini sağlayan güvenlik önlemleri için belirli bir miktarda ödeme yapacak. Ayrıca kefalet koşullarından ötürü kendisine GPS izleyicisi takılıyor.

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