Huawei Finansal Raporlarını Açıkladı! Her Şeye Rağmen Durdurulamıyor

Eylül ayının da sona ermesi ile birlikte bu yılın ilk üç çeyreğini tamamlamış olduk. Huawei geçtiğimiz üçüncü çeyreğe ait finansal raporlarını açıkladı! İşte merak edilen detaylar.

Her Şeye Rağmen Hızla Büyümeye Devam Ediyor!

Huawei, 2019 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Bu yılın ilk üç çeyreğinde, Huawei, yıllık bazda yüzde 24,4 artışla 86,04 milyar dolar gelir elde etti. Bu dönemde şirketin net kar marjı yüzde 8,7 oldu. Şirketin Amerika ile yaşadığı sorunlar ve akıllı telefonlarına yönelik yaptırımlar büyümesini engelleyememiş gibi gözüküyor. Şirket uzun bir süredir devam eden ticaret savaşına rağmen akıllı telefon satışlarını da hızla artırmaya devam ediyor.

Huawei’nin 2019 yılının ilk üç çeyreğindeki akıllı telefon sevkiyatları, yıllık yüzde 26 artışla 185 milyon sınırını aştı. Şirket ayrıca bilgisayarlar, tabletler, giyilebilir ürünler ve akıllı ses ürünleri gibi diğer yeni işletmelerde de hızlı bir büyüme kaydetti.

Şirketin Amerika ile yaşadığı sorunların diğer ülkeleri pek alakadar etmediğini söyleyebiliriz. 2019 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda, 700'den fazla şehir, 228 Fortune Global 500 şirketi ve 58 Fortune Global 100 şirketi, Huawei'yi dijital dönüşüm ortağı olarak seçti.

Amerika ile Huawei'nin arasının yumuşaması, ilerleyen zamanlarda her şeyin normale dönmesine yol açabilir. Böyle bir durumda şirketin hızlı yükselişine devam edeceğini söyleyebiliriz.