Huawei FreeBuds 3 ile AirPods Pro Karşı Karşıya! - Kazanan Kim?

Huawei'nin kablosuz kulaklık modeli Freebuds 3 ile Apple'ın kablosuz kulaklık modeli AirPods Pro'yu kıyaslıyoruz. Kıyaslama videomuza geçmeden önce dilerseniz iki cihazın da özelliklerine bir göz atalım.

Huawei Freebuds 3, Kirin A1 yonga setinden güç almakta. Maksimum 2,3 Mbps hıza kadar veri iletebilen kulaklık, kulağınıza tam oturması için ergonomik eğriliğe sahip. Kulaklık, bir kemik sensörü ve yeniden tasarlanmış aerodinamik mikrofon kanalı sayesinde sesleri ölçerek gürültülü ortamlarda bile kelimeleri yakalayabilmekte.

Yüksek hassasiyetli 14 mm dinamik sürücüye sahip olan FreeBuds 3, tek bir şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor. Cihaz USB Type-C portu üzerinden 1 saat içerisinde tamamen şarj olmakta.

AirPods Pro, aktif gürültü engelleme özelliği ile beraber geliyor. Çevrenizdeki sesleri duyabilmeniz için şeffaf mod özelliği bulunmakta. Bu moda geçiş sağladığınızda dışarıdaki sesleri rahatlıkla duyabilmektsiniz. Üç adet esnek slikon ucu ile beraber kutudan çıkan AirPods Pro, H1 yonga setinden güç almakta.

Apple'ın yeni kablosuz kulaklığında iç gürültü engelleme mikrofonu yer almakta. Bu mikrofon istenmeyen seslere karşı kulağınızın içini dinliyor ve anti gürültü ile ortadan kaldırıyor. Adaptif EQ ise tutarlı ve zengin bir dinleme deneyimi sunan AirPods Pro, müziği kulağınıza uygun bir biçimde otomatik olarak ayarlıyor. İçi konik tasarımlı uçlar sayesinde AirPods Pro kulağınıza rahatça oturmakta.

Lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz kıyaslama videomuza geçiş yapalım.

Freebuds 3 vs AirPods Pro

Hemen aşağıdan Freebuds 3 ile AirPods Pro'yu karşılaştırdığımız videoya ulaşabilirsiniz.

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