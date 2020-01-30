Huawei FreeBuds 3, Kırmızı Renk Seçeneği Türkiye'ye Geliyor! İşte Fiyatı

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunduğu kablosuz kulaklık modeli olan FreeBuds 3'ün kırmızı renk seçeneği çok yakında geliyor.

Kırmızı Renkli FreeBuds 3, Şubat'ta Türkiye'de!

Huawei tarafından yapılan açıklamada kırmızı renk seçeneğine sahip FreeBuds 3'ün Şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı. Huawei FreeBuds 3 dünyanın ilk Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyen kablosuz kulaklık olma ünvanına sahip. FreeBuds 3, doğru ses ve video senkronizasyonu sunmakta. Kulaklığın gecikme süesinin 190 ms olduğu açıklandı.

Kirin A1 yonga setinden güç alan kablosuz kulaklık maksimum 2,3 Mbps hıza kadar veri iletebiliyor. Kulaklık kulağınıza tam oturması için ergonomik eğriliğe sahip. Kulaklık, bir kemik sensörü ve yeniden tasarlanmış aerodinamik mikrofon kanalı sayesinde sesleri ölçerek gürültülü ortamlarda bile kelimeleri yakalayabilmekte.

Yüksek hassasiyetli 14 mm dinamik sürücüye sahip olan FreeBuds 3, tek bir şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor. Cihaz USB Type-C portu üzerinden 1 saat içerisinde tamamen şarj olmakta.

Kırmızı rengi ile daha canlı bir tasarım sunan FreeBuds 3, 1.099 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile Şubat ayında renkleri seven tüketicilerin beğenisine sunulacak. Hemen aşağıdan FreeBuds 3 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.