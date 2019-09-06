Huawei FreeBuds 3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Huawei Berlin'de düzenlenen IFA 2019 Fuarı'nda yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Gelin hep beraber FreeBuds 3'ün teknik özelliklerine yakından bakalım.

Huawei FreeBuds 3 Özellikleri

Kirin A1 yonga seti ile gelen FreeBuds 3, Dünyanın ilk Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyen kablosuz kulaklık olma ünvanına sahip. Huawei, kulaklığın Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojisine sahip bir akıllı telefon ile birlikte kullanıldığında gecikmeyi %30 oranında azaltabileceğini ve güç tüketimini %50 oranında aşağa çekebileceğini söyledi.

FreeBuds 3'ün maksimum 2,3 Mbps hıza kadar veri iletebileceği açıklandı. Kulaklık kulağa tam oturması için ergonomik eğriliğe sahip. Ayrıca kulaklık, bir kemik sensörü ve yeniden tasarlanmış aerodinamik mikrofon kanalı sayesinde sesleri ölçerek gürültülü ortamlarda bile kelimeleri yakalayabilmekte.

FreeBuds 3, dairesel bir şarj kutusuna sahip. Kulaklıkların 30 dakikalık hızlı şarj ile 4 saat kullanım ömrü sunduğu açıklandı. Taşıma kutusunda kablosuz şarj teknolojisi ve USB Type-C portu bulunmakta.

Huawei, düzenlediği basın toplantısında FreeBuds 3'ün satış fiyatını açıklamadı. Yabancı kaynaklara göre, kulaklık 200 dolar civarından satışa çıkacak. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Huawei FreeBuds 3'ün ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor. Konu hakkında detaylar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!