Huawei FreeBuds 3 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin Berlin'de düzenlenen IFA 2019 Fuarı'nda tanıttığı FreeBuds 3 kablosuz kulaklıkları ülkemizde satışa sunuldu. FreeBuds 3'ün Türkiye fiyatını ve özelliklerini sizleri için bir araya getirdik.

Huawei FreeBuds 3 Neler Sunuyor?

Huawei FreeBuds 3 dünyanın ilk Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyen kablosuz kulaklık olma ünvanına sahip. FreeBuds 3, doğru ses ve video senkronizasyonu sunmakta. Kulaklığın gecikme süesinin 190 ms olduğu açıklandı. Kirin A1 yonga setinden güç alan kablosuz kulaklık maksimum 2,3 Mbps hıza kadar veri iletebiliyor. Kulaklık kulağınıza tam oturması için ergonomik eğriliğe sahip.

Kulaklık, bir kemik sensörü ve yeniden tasarlanmış aerodinamik mikrofon kanalı sayesinde sesleri ölçerek gürültülü ortamlarda bile kelimeleri yakalayabilmekte.

Yüksek hassasiyetli 14 mm dinamik sürücüye sahip olan FreeBuds 3, tek bir şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor. Cihaz USB Type-C portu üzerinden 1 saat içerisinde tamamen şarj olmakta. Huawei FreeBuds 3'ün siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta.

Huawei FreeBuds 3 Türkiye Fiyatı

Huawei FreeBuds 3'ün tavsiye edilen satış fiyatının 1.099 TL olduğu açıklandı.