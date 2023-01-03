HUAWEI FreeBuds 5i Kulaklıklar Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı!

Huawei'nin genç kesime hitap eden TWS gürültü önleyici kulaklık tasarımı HUAWEI FreeBuds 5i satışa sunuldu. Mükemmel ses kalitesine ve gürültü önleyici özelliklere sahip bu yeni kulaklık, özellikleri kadar fiyatıyla da ön planda.

Pil ömrü, konfor ve deneyim açısından önemli ölçüde iyileştirilen bu yeni kulaklık, gençler için pek çok koşulda kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Telefonlarda alışılagelmiş müzik dinleme ve telefonla konuşma amaçlarında kullanılan kulaklıklarla yeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan Huawei, bu kulaklıkları vazgeçilmez bir eğlence aksesuarı hâline getirmeyi amaçlıyor.

15 Dakika Şarjla 4 Saat Kesintisiz Müzik Deneyimi

Pil ömrü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran HUAWEI FreeBuds 5i, tam şarjla 7.5 saat boyunca, şarj kutusu ile eşleştirildiğinde ise 28 saate kadar kesintisiz müzik hizmeti sağlayabiliyor. Ayrıca hızlı şarj özelliği sayesinde 15 dakikalık şarjla 4 saat müzik dinleme imkânı da sağlıyor.

Ergonomik yapısı ve ultra hafif ağırlığı ile kulakta olduğunu neredeyse hissettirmeyen HUAWEI FreeBuds 5i, ter ve su geçirmezliğe karşı IP54 derecesinde korumaya da sahip.

Seramik Beyazı, Nebula Siyahı ve Toz Mavisi renkleriyle 1.699 TL fiyat etiketine sahip HUAWEI FreeBuds 5i, Huawei Online Mağaza üzerinden ön siparişe açılmış durumda.