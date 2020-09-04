Huawei FreeBuds Pro Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei'den yeni kablosuz kulaklık modeli geliyor. Bir süredir şirketin üzerinde çalıştığı yeni kulaklık modeli FreeBuds Pro'nun ne zaman tanıtılacağı açıklandı. İşte Huawei FreeBuds Pro çıkış tarihi.

Huawei FreeBuds Pro Çıkış Tarihi

Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden açıklama yapan Huawei, FreeBuds Pro'yu 10 Eylül 2020'de Çin'de tanıtacağını ve piyasaya süreceğini açıkladı. Cihazın gürültü engelleme yeteneği ile ilgili bazı gelişmiş özelliklerle birlikte geleceği söyleniyor.

Hemen aşağıdan Weibo'da paylaşılan postere göz atabilirsiniz.

Paylaşılan posterden cihazın tasarımı net olarak görünmese de halefine benzeyeceğini söyleyebiliriz. Huawei FreeBuds Pro özellikleri ve fiyatı hakkında şu anda net bir bilgi bulunmuyor. Kablosuz kulaklıklar 10 Eylül'de tanıtıldığında detaylı bilgiye sahip olacağız.

Bizleri takipte kalarak en yeni teknolojik gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Huawei FreeBuds Pro tanıtıldığında özellik ve fiyat bilgisi sitemizde yer alacak.

Sizler Huawei'nin yeni bir kablosuz kulaklık tanıtacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihazın özellikleri neler olur? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!